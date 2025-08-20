Nowa broń fiskusa. "Skala zjawiska rośnie"

Dedykowany zespół w Ministerstwie Finansów i Centrum Kompetencyjne Krajowej Administracji Skarbowej mają zająć się przeciwdziałaniem agresywnej optymalizacji podatkowej. - Skala zjawiska rośnie, a walka z nim wymaga specjalistycznych kompetencji, wiedzy i nowoczesnych narzędzi analitycznych - tłumaczył wcześniej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Jak poinformował resort finansów w komunikacie, zespół ds. zwalczania agresywnego planowania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w Ministerstwie Finansów rozpoczął działanie 13 sierpnia. "Dzień później w ramach Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (MUCS) formalnie rozpoczęło działalność Centrum Kompetencyjne KAS ds. Zwalczania Agresywnego Planowania Podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)" - dodano.

Ich utworzenie zapowiadali pod koniec lipca podczas wspólnej konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

- W 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła prawie dwukrotnie większy dochód, który podmioty próbowały zaniżyć przy użyciu cen transferowych niż rok wcześniej, a w pierwszym półroczu 2025 roku skala uszczupleń była już o 30 procent większa niż w całym 2023 roku. Oznacza to, że skala zjawiska rośnie, a walka z nim wymaga specjalistycznych kompetencji, wiedzy i nowoczesnych narzędzi analitycznych – wyjaśniał Domański.

Szef KAS stwierdził, że system podatkowy powinien działać "sprawiedliwie i przejrzyście". - Zasady muszą być jasne dla wszystkich – bez wyjątków i bez luk. Zespół do spraw zwalczania agresywnego planowania podatkowego oraz Centrum Kompetencyjne w Krakowie zapobiegną agresywnej optymalizacji - zapewniał Łoboda.

Resort finansów wyjaśnił w komunikacie, że agresywne planowanie podatkowe to stosowanie legalnych lub półlegalnych struktur, które w praktyce pozwalają dużym firmom unikać płacenia podatków. "Często odbywa się to przy użyciu tzw. cen transferowych - sztucznie zawyżanych lub zaniżanych cen w transakcjach między powiązanymi spółkami z różnych krajów. W efekcie w Polsce wykazywany jest niższy dochód, a co za tym idzie, mniejszy podatek" - dodało MF.

Powołany przez Andrzeja Domańskiego i działający w Ministerstwie Finansów zespół do spraw zwalczania agresywnego planowania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych będzie odpowiedzialny za przygotowanie raportu zawierającego propozycje rozwiązań w obszarze zwalczania agresywnego planowania podatkowego w podatku CIT, opierającego się na analizie w czterech obszarach:

międzynarodowe systemy podatkowe CIT,

szkodliwe wzorce planowania podatkowego,

budowanie odporności systemu podatkowego – działania systemowe,

kooperacja międzynarodowa.

Z kolei zadania Centrum Kompetencyjnego KAS w Krakowie obejmują m.in. wykrywanie i neutralizowanie schematów agresywnej optymalizacji podatkowej, gromadzenie i przetwarzanie danych z systemów JPK-CIT i KSeF oraz przygotowywanie propozycji zmian prawa utrudniających stosowanie agresywnych strategii podatkowych.

"Nic lub prawie nic" do budżetu

Powstanie zespołu i Centrum Kompetencyjnego skomentował Rafał Brzoska, prezes InPostu i szef inicjatywy deregulacyjnej SprawdzaMy.

"Brawo Ministerstwo Finansów i Andrzej Domański za podjęcie tematu i działania" - napisał w mediach społecznościowych. "Nie może być tak, że duże zagraniczne firmy działają w Polsce i równolegle transferują miliardowe 'euro' zyski do swoich krajów macierzystych - nie zostawiając prawie nic lub prawie nic w polskim budżecie" - dodał.

