NIK: przekazanie pieniędzy państwowej spółce niezgodnie z prawem

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w piątkowym komunikacie, że przekazanie przez Skarb Państwa 551,3 miliona złotych z Funduszu Reprywatyzacji na dokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego odbyło się niezgodnie z prawem. W związku z tym NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Uzasadnieniem do opisanej w komunikacie NIK kontroli była - jak wskazała Izba - potrzeba sprawdzenia, czy dokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH) przez Skarb Państwa było zgodne z założonym celem i prawidłowo zrealizowane, a także czy zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wsparcie Polskiego Holdingu Hotelowego

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stwierdziła, że Polski Holding Hotelowy (PHH) w latach 2019–2022 otrzymał 801,3 mln zł wsparcia z Funduszu Reprywatyzacji i 398,7 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a także wsparcie w postaci udziałów lub akcji spółek, posiadających obiekty hotelowe, o wartości 202,1 mln zł. Największa część dokapitalizowania pochodziła z Funduszu Reprywatyzacji, który został utworzony w 2005 r. w celu wypłaty odszkodowań za bezprawnie przejęte mienie po wojnie, a w wyniku zmiany przepisów w 2019 r. stał się narzędziem służącym do dofinansowania państwowych spółek.

"Przekazanie przez Skarb Państwa 551,3 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji na dokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. było nielegalne. Nie została bowiem wskazana, ani nawet przyjęta przez Radę Ministrów, strategia (lub program) wskazująca cele, których realizacji służyć miało nabycie udziałów PHH" - poinformowała NIK.

Dodała, że przekazując holdingowi 1,2 mld zł dokapitalizowania Skarb Państwa był reprezentowany przez prezesa Rady Ministrów. "W ocenie NIK działania premiera dotyczące koncepcji konsolidacji aktywów hotelowych i realizujące dokapitalizowanie ze środków publicznych przedsięwzięcia komercyjnego, konkurencyjnego w stosunku do przedsiębiorców prywatnych prowadzących działalność w sektorze hotelowym, nie były oparte na polityce społecznej ani gospodarczej państwa" - zauważyła NIK.

Zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa

"Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych (art. 231 kk), w związku z przekazaniem PHH kwoty 551,3 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji z naruszeniem przepisów" - wskazała NIK.

Izba wskazała, że Departament Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotował koncepcję konsolidacji aktywów hotelowych i noclegowych należących do Skarbu Państwa w grupie kapitałowej kierowanej przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. Prezes Rady Ministrów zaakceptował ją w maju 2018 r. Koncepcja została znacząco zmodyfikowana w 2019 r. przez tę spółkę po wykonaniu niespełna 30 proc. zamierzonych działań.

Jak podano, spośród dziewięciu podmiotów planowanych do wniesienia do Polskiego Holdingu Hotelowego do końca 2019 r., pięć nie zostało wniesionych do końca 2024 r. Spośród 63 obiektów hotelowych wniesiono jedynie 17, przy czym nastąpiło to z blisko rocznym opóźnieniem. Dalsza realizacja przyjętej koncepcji konsolidacji została zaniechana. Kolejne działania w tym zakresie proponowane były już przez PHH - wskazała Izba.

Część zadań była wykonywa "w sposób nazbyt formalistyczny lub ze zwłoką"

NIK stwierdziła, że sama konsolidacja prowadzona były prawidłowo - Grupa PHH zarządzała łącznie 54 hotelami i obiektami, oferującymi blisko 6 tys. pokoi, co dało jej drugą pozycję w rankingu największych grup hotelowych w Polsce.

Skuteczność działań PHH została jednak obniżona z powodu nierzetelnego przygotowania uruchomienia programu inwestycyjnego, co z kolei spowodowało wydłużenie czasu realizacji modernizacji poszczególnych obiektów hotelowych i wpłynęło na wzrost kosztów - wskazano w raporcie.

Izba oceniła, że zarówno w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych wprowadzone zostały wewnętrzne procedury sprawowania nadzoru właścicielskiego. Główne zadania dotyczące wykonywania praw Skarbu Państwa z udziałów w Polskim Holdingu Hotelowym wykonywane były przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych prawidłowo.

Najwyższa Izba kontroli podała ponadto, że Minister Aktywów Państwowych nierzetelnie sprawował nadzór nad działaniami Rady Nadzorczej PHH, a część zadań była wykonywana przez resort "w sposób nazbyt formalistyczny lub ze zwłoką".

Podobne zarzuty NIK przedstawiła wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która, jak wskazano, długo procedowała zatwierdzenie części sprawozdań PHH z wykonania umów inwestycyjnych, a także nierzetelnie weryfikowała dane i informacje zawarte w tych dokumentach.

O Polskim Holdingu Hotelowym

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. należy do Skarbu Państwa, a zarządza nim Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Grupa PHH liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tys. pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem.

Grupa współpracuje, jako franczyzobiorca, z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP