Nieprawidłowości na ponad 113 milionów złotych

Nieprawidłowości w Poczcie Polskiej na ponad 113 milionów złotych stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli (NIK), która kontrolowała inwestycje spółki w latach 2020-2023. Chodzi między innymi o zakup automatów paczkowych i budowę nowej strony internetowej. Izba zapowiada wniosek do prokuratury, skierowała też pismo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Niegospodarność zarządu Poczty Polskiej

Dodano, że zarząd poczty miał dopuścić do powstania opóźnień w realizacji projektów. "W szczególności, w projekcie uruchomienia do końca 2022 r. dwóch tys. automatów paczkowych popełniono wiele błędów skutkujących m.in. opóźnieniami, powstaniem nieuzasadnionych kosztów, utratą prawa do naliczenia kar umownych oraz nieosiągnięciem zakładanych korzyści" - podkreśliła NIK. Według Izby miały one już miejsce na etapie postępowania przetargowego, gdzie operator nie określił warunków udziału w przetargu. W konsekwencji - jak podkreślono - wybrany dostawca nie był w stanie terminowo realizować umowy.