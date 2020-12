Nagrody dla pracowników Sejmu. Za "szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej"

Jak podał "SE", powołując się na informacje otrzymane z CIS, nagrody przyznane przez Kancelarię Sejmu wyniosły dokładnie 1 637 661,68 zł, a przeciętna wysokość wypłat z tytułu nagród to 2535,08 zł.

Czym zajmuje się Kancelaria Sejmu?

Kancelaria Sejmu jest urzędem służącym Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym. Stwarza posłom warunki do uczestniczenia w pracach Sejmu i jego organów oraz do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym. Służy klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim oraz posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu. Obsługuje również od strony prawnej i administracyjnej Zgromadzenie Narodowe.