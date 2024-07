Minął ważny termin dotyczący 800 plus. Co zrobić, jeśli się go przegapiło?

Do końca czerwca można było składać wnioski o 800 plus za cały okres rozliczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu. Wnioski złożone w lipcu dadzą prawo do świadczenia, ale tylko od tego miesiąca.

Od lutego trwał nabór wniosków na nowy okres rozliczeniowy 800 plus, który rozpoczął się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025. Do 26 czerwca do ZUS wpłynęło 4,5 mln wniosków o 800 plus na ponad 7 mln dzieci.

800 plus - nowy okres rozliczeniowy

Aby zachować ciągłość świadczenia, rodzice i opiekunowie musieli złożyć wniosek o przyznanie środków z programu do 30 kwietnia 2024 r. Dało im to gwarancję wypłaty jeszcze w czerwcu. Jeśli dokumenty zostały przekazane w maju, to przelewu na konto należy spodziewać się w lipcu. A jeśli wniosek został złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca.

- Wniosek złożony w lipcu da prawo do świadczenia tylko od tego miesiąca. Osoby, które chcą dostać wsparcie od początku nowego okresu rozliczeniowego, na załatwienie formalności mają już tylko kilka dni - wyjaśnił Grzegorz Dyjak z centrali ZUS.

Wniosek można złożyć jedynie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE ZUS, na portalu Emp@tia, albo w bankowości elektronicznej. Wypłata środków odbywa się bezgotówkowo na podany we wniosku numer konta.

ZUS przekazuje pieniądze w każdym miesiącu w dziesięciu terminach płatności. Z danych Zakładu wynika, że w ramach nowego okresu rozliczeniowego do 26 czerwca przyznano 6,2 mln świadczeń, a do rodziców z tego tytułu trafiło 4,9 mld zł.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

Autorka/Autor:kris/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl