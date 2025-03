Mandaty mogą pójść w górę. Resort o zmianach

Taryfikator mandatów może zostać zmieniony. Przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazała na analizę zakładającą podwyższenie wysokości grzywien. Policja chce obniżenia progu, od którego płacone są maksymalne kary za przekroczenie prędkości.

Agata Furgała, dyrektorka Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówiła o analizie resortu podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w Sejmie. Raport MSWiA zakłada m.in. podniesienie wysokości mandatu za zaparkowanie w niedozwolonym miejscu.

- Ta analiza bierze pod uwagę takie najbardziej newralgiczne elementy, czyli na przykład nieustąpienie pierwszeństwa pieszym czy chociażby nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną. Tam, gdzie wiemy, skutki tego naruszenia prawa czasem bywają wręcz tragiczne, więc to nie jest tak, że nieracjonalnie idziemy z jakąś bardzo wysoką propozycją zmiany, tylko tam, gdzie faktycznie ta wysokość mandatów się już zdezaktualizowała przez te lata - mówiła.

Zaznaczyła jednak, że za politykę karną odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. - Musimy tutaj czekać na stanowisko i wspólnie uzgodnić wysokość kar - wyjaśniła.

Mandat za przekroczenie prędkości. Zmiany

Głos zabrał także dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Robert Koźlak, który mówił o karach za przekroczenia prędkości.

- Obserwujemy bardzo dużą liczbę przekroczeń prędkości powyżej 50 kilometrów na godzinę - mówił. Dodał, że "nie wszędzie chodzi o podwyższanie tych kar, ale żeby były na tyle dokuczliwe, żeby odstraszyć tych kierowców od szybkiej jazdy".

- Niestety w naszej mentalności jest tak to przyjęte, że trochę ryzyko, trochę pośpiech, inne ważniejsze rzeczy niż to bezpieczeństwo. My się nad bezpieczeństwem zaczynamy zastanawiać wtedy, jeżeli my będziemy mieli kolizję czy wypadek lub najbliższa rodzina, a nie wszyscy dookoła. Także powinniśmy zacząć wszyscy od siebie i to tylko powtórzę, że tak naprawdę jest za szybko na naszych drogach - mówił.

- To jest druga główna przyczyna wszystkich wypadków drogowych. Pierwszą jest nieustąpienie pierwszeństwa - podkreślał.

Stwierdził, że najwyższy wymiar grzywny powinien grozić już za przekroczenie prędkości o 51 km na godz.

Taryfikator mandatów 2025

Jak podaje na swoich stronach policja, na podstawie aktualnego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, taryfikator za przekroczenia prędkości wygląda następująco:

Do 10 km/h: 50 zł Od 11 do 15 km/h: 100 zł Od 16 do 20 km/h: 200 zł Od 21 do 25 km/h: 300 zł Od 26 do 30 km/h: 400 zł Od 31 do 40 km/h: 800 zł Od 41 do 50 km/h: 1000 zł Od 51 do 60 km/h: 1500 zł Od 61 do 70 km/h: 2000 zł Od 71 km/h i więcej: 2500 zł

Od pewnych progów wykroczenia objęte są recydywą. Chodzi o przypadki popełnienia takiego wykroczenia po raz drugi w ciągu 2 lat. Wtedy grzywna jest wyższa.

Od 31 do 40 km/h - recydywa 1600 zł Od 41 do 50 km/h - 2000 zł Od 51 do 60 km/h - 3000 zł Od 61 do 70 km/h - 4000 zł Od 71 km/h i więcej - 5000 zł

