Jest szóstka w Lotto Plus. Olbrzymia kumulacja

W sobotnim losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 32 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 6 września 2025 roku.

W sobotę, 6 września w losowaniu Lotto padły następujące liczby: 15, 26, 33, 34, 38 i 44.

Takiego zestawu nie skreślił żaden z graczy, zatem w najbliższym losowaniu można będzie wygrać 32 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

To 13. losowanie Lotto z rzędu, w którym nie padła główna wygrana. Ostatni raz szóstka została wylosowana prawie miesiąc temu - 7 sierpnia 2025 roku - gdy zwycięski zakład dał wygraną w wysokości 6 mln zł.

Podczas sobotniego losowania padło 100 piątek - każda o wartości 6333,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Wyniki losowania Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujący zestaw liczb: 4, 5, 12, 23, 40 i 43. Tutaj padła szóstka w wysokości miliona złotych. Trafiono także 68 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci graczom po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 9 września, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: tvn24.pl