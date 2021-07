Hotelarze narzekają na niejasne przepisy. Niechętnie przyjmują zaszczepionych ponad limit

- Utrudnia to m.in. planowanie obłożenia hotelu w kolejnych tygodniach, dostaw żywności czy dodatkowych usług, a tym samym wpływa na szacowanie przychodów i kosztów oraz zapewnienie płynności finansowej obiektu. Dla porównania, przed wybuchem pandemii większość rezerwacji hotelowych była dokonywana nawet kilka miesięcy przed planowanym pobytem - zaznaczył.

"Absurd prawny"

- Ze stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 lipca br. przekazanego nam wynika, że za przestrzeganie limitu osób odpowiedzialni są właściciel oraz personel obiektu i do jego obowiązków należy weryfikacja faktu zaszczepienia gości korzystających z usług hotelarskich. Stanowisko to jednak kłóci się z komunikatem UODO z 23 czerwca br., który wskazuje, że obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów nie można uznać za podstawę prawną do pozyskiwania informacji o odbyciu przez gości szczepienia ochronnego - powiedział.