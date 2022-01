Polscy studenci na podium globalnego konkursu. Stworzyli aplikację, która miałaby usprawnić transport w Abu Zabi

Aplikacja polskich studentów

"Po rozmowach z mieszkańcami Abu Zabi inaczej spojrzeliśmy na analizowane dane. Zauważyliśmy, że większość osób w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wybiera samochód do nawet krótkich podróży. Zaczęliśmy się zastanawiać – co właściwie jest tego przyczyną. Wszystko wskazywało na to, że za aktualny stan rzeczy odpowiada niedopasowana do rzeczywistych potrzeb komunikacja publiczna" - wyjaśniła, cytowana w komunikacie, Aleksandra Jamróz, członkini zwycięskiego zespołu i studentka drugiego roku Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dlatego też - jak dodała - studenci postanowili zaproponować rozwiązanie poprawiające funkcjonowanie transportu zbiorowego. "Przearanżowaliśmy więc obecny system linii autobusowych i umiejscowienie poszczególnych przystanków tak, aby z wybranego punktu A do punktu B można było dojeżdżać szybciej, niż obecnie" - wskazała Jamróz.