Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Szczyt inflacji ma być na koniec pierwszego kwartału 2025 roku na poziomie lekko poniżej 6 procent rok do roku - przewidują ekonomiści PKO BP. Zdaniem analityków, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powróci do obniżek stóp procentowych dopiero w lipcu 2025 roku.

"Oczekujemy, że na koniec 2024 inflacja CPI wyniesie 4,6 proc. rdr, swój szczyt odnotuje na koniec I kw. 2025 r., nieznacznie poniżej 6 proc. rdr, a w grudniu 2025 obniży się do 3,3 proc. Oczekiwany przez RPP trwały powrót inflacji do akceptowalnego przedziału wahań nastąpi wg nas w październiku 2025, a średniorocznie inflacja CPI będzie naszym zdaniem o 1 pkt proc. wyższa niż w 2024" - napisano w najnowszym kwartalniku PKO BP.

Szczyt inflacji - prognoza PKO BP

"Za nami wzrost VAT na żywność, dane za kwiecień i maj sugerują, że jego przesunięcie w ciężar konsumenta będzie silnie rozłożone w czasie. Przed nami (częściowe) odmrożenie cen nośników energii, jednak dzięki ponownemu wprowadzeniu limitów jego przełożenie na inflację, które zobaczymy w lipcu, będzie mniejsze niż dotychczas szacowaliśmy (ok. 1,6 pkt. proc. zamiast ok. 2 pkt. proc.)" - napisano.

"To, w połączeniu z korzystniejszym punktem startowym, sprawia, że nasza prognoza średniorocznej inflacji na 2024 to wciąż 3,5 proc. - tyle co w poprzednim kwartalniku, w którym zakradaliśmy przedłużenie obecnych rozwiązań energetycznych do końca 2024" - dodano.