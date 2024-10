Gigant będzie zwalniał w Polsce. "Trudne, ale konieczne decyzje"

W przypadku zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych firma musi zgłosić taki plan do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy. Jak podaje portal trojmiasto.pl, takie zgłoszenie wpłynęło do gdańskiego PUP od polskiego oddziału Intela.

Międzynarodowe kłopoty giganta

Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu ogłaszano rozpoczęcie budowy fabryki półprzewodników w Niemczech i Polsce, jednak Intel szybko podjął decyzję, że projekt zawiesza. Przynajmniej do 2026 roku. Do tego w sierpniu firma poinformowała, że planuje osiągnąć 10 mld dolarów oszczędności do 2025 r. między innymi poprzez zwolnienie około 15 tys. osób. Do tej pory nie pojawiały się jednak informacje, jakoby miało to dotyczyć Polski.