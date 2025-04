Inflacja, skrócony czas pracy i dwa ważne dokumenty

Z danych makro kluczowym wydarzeniem będzie środowy odczyt flash inflacji za kwiecień. Oczekiwany jest wyraźny spadek CPI do nieco powyżej 4 proc., po tym, jak przez cały I kw. inflacja utrzymywała się na poziomie 4,9 proc. Potwierdzenie wyraźnego trendu dezinflacyjnego prawdopodobnie utwierdziłoby RPP w przekonaniu o możliwości cięcia stóp już na majowym posiedzeniu, zgodnie z licznymi zapowiedziami członków tego gremium po gołębim zwrocie Rady na początku kwietnia.

"Spodziewamy się znaczącego spadku inflacji zasadniczej o 0,6 pp. do 4,3 proc. rdr w kwietniu. Dezinflacja w kwietniu będzie napędzana przez: a) korzystne efekty bazowe w koszyku żywności 12 miesięcy po podwyżce VAT; b) niskie ceny ropy naftowej, które skutkować będą mocniejszą i wyraźniejszą deflacją w koszyku paliw transportowych. (...) Jeśli nasza prognoza znacznego spadku inflacji zmaterializuje się, implikacje dla polityki pieniężnej będą gołębie" - oceniają ekonomiści Goldman Sachs w zapowiedzi tygodnia.

Ekonomiści Santandera oceniają, że sam efekt bazy związany z przywróceniem VAT na żywność rok temu w kwietniu nakazuje oczekiwać spadku CPI o 0,4-0,5 pp., przy założeniu umiarkowanego wzrostu cen żywności mdm. Z kolei efekt tańszej ropy na ceny paliw to kolejne -0,2 pp.

Dane dotyczące przemysłu

"Badanie GUS pokazało w kwietniu pogorszenie nastrojów oparte na ocenie firm, że osłabł strumień zamówień. Z kolei dane GUS o marcowych zamówieniach były bardzo mocne. Wstępny PMI dla przemysłu niemieckiego delikatnie się cofnął mdm, ale pozostał dużo powyżej poziomów z końca ub.r. W komentarzu do niego zasygnalizowano, że doszło do poprawy skali napływu zamówień, przy czym częściowo chodzi o 'wyścig z cłami' (przyspieszone składanie zamówień i zamówienia na wyrost, żeby budować zapasy, zanim wejdą cła). Trzeba się liczyć z tym, że poprawa wskaźnika nastrojów z ostatnich miesięcy może zniknąć równie zaskakująco jak się pojawiła, tak w przypadku Polski jak i Niemiec" - napisano w raporcie Santandera.

Plany rządu

Rząd przyjmie we wtorek dwa istotne dokumenty: "Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029" oraz sprawozdanie z wdrażania "Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028", który wynika z objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu (EDP) przez Komisję Europejską. Drugi z dokumentów może przynieść wyjaśnienie zaskakująco wysokiej prognozy deficytu sektora gg w 2025 r., czyli 6,3 proc. PKB, który Polska w kwietniu notyfikowała do KE. Zgodnie z pierwotnymi szacunkami, przesłanymi do KE przez rząd jesienią 2024 r., deficyt sektora w br. miał wynieść 5,5 proc.