Komentarze ekonomistów

"Nie ma piątki z przodu na inflacji - w grudniu wzrosła do 4,8 proc. r/r, zamiast do 5 proc. r/r. Powód? Ceny żywności straszyły, straszyły i... GUS ich w grudniu nie zobaczył. Mały wzrost (+0,2 proc. m/m zamiast +0,9 proc.). Inflacja bazowa, zgodnie z planem, w dół do 4,2 proc." - komentują eksperci Banku Pekao.

"Wg wstępnego szacunku (flash) inflacja CPI w XII do 4,8 proc. r/r z 4,7 proc. r/r w XI. W porównaniu do XI podrożała żywność i paliwa, a ceny energii nie zmieniły się istotnie. Inflacja bazowa ok. 4,2 proc. r/r vs. 4,3 proc. r/r w XI. Początek 2025 przyniesie dalszy wzrost inflacji konsumenckiej" - przewidują ekonomiści Banku ING.