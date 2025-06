"Mylący system ocen". Popularna platforma sprzedażowa ukarana

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyjaśnił w czwartkowym komunikacie, że uprawnieni do wystawienia opinii w serwisie określani byli jako "kupujący", co wskazywało, że dokonanie zakupu jest podstawowym kryterium, pozwalającym na późniejszą ocenę sprzedającego. "Tak jednak nie było, a o problemach związanych z systemem ocen na OLX.pl świadczyły sygnały od użytkowników" - stwierdził urząd.

UOKiK przekazał, że gdy nie jest jasne, że oceniać zakupy mogą ci, którzy nic nie kupili, a tym, którzy kupili, nie zawsze przysługuje możliwość wystawienia oceny, to są to nieuczciwe praktyki rynkowe. "Jeśli doda się do tego algorytm, który 'istotnie zniekształca' pierwotny charakter oceny, zwłaszcza negatywnej, to przepis na naruszanie zbiorowych interesów konsumentów" - ocenił Urząd.