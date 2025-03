Gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa? Oto możliwe lokalizacje

Bełchatów i Konin to dwie preferowane lokalizacje brane pod uwagę jako miejsca budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce - przekazał w czwartek podczas konferencji prasowej Paweł Gajda, dyrektor departamentu energii jądrowej w Ministerstwie Przemysłu. Jak dodał, pozostałe lokalizacje to Kozienice i Połaniec.

Odniósł się między innymi do kwestii lokalizacji drugiej elektrowni w Polsce. - Tak samo jak w wersji z 2020 roku (PPEJ) pozostają te dwie lokalizacje preferowane, czyli Bełchatów i Konin (jako miejsce budowy drugiej elektrowni - red.). I takie dwie lokalizacje nazwijmy to rezerwowe, ciągle brane pod uwagę, to jest Połaniec i Kozienice - powiedział Paweł Gajda