"Duża awaria", były kłopoty z płatnościami w całej Polsce. Wicepremier zabrał głos
Internauci informowali w sobotę o awarii i kłopotach z płatnościami w sklepach czy stacjach benzynowych. Problem dotyczył całej Polski. "Wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie" - przekazała przed godziną 15.00 zajmująca się obsługą płatności bezgotówkowych firma eService. Do kwestii awarii odniósł się w mediach społecznościowych wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
"Doszło dziś do awarii u jednego z operatorów płatności, co przez krótki czas powodowało problemy w korzystaniu z płatności bezgotówkowych. Obecnie sytuacja z pracą systemów wraca do normy" - napisał Gawkowski. "Powody awarii są analizowane ale obecnie nic nie wskazuje na to, aby był to atak z zewnątrz. W przypadku dodatkowych informacji będziemy informować na bieżąco" - dodał.
"Jestem po rozmowie ze Związkiem Banków Polskich. Płatności kartami płatniczymi są przywrócone. Blik również działa. Przyczyny awarii będą wyjaśnione" - dodał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Awaria i kłopoty z płatnościami w sklepach
"Duża awaria sieci terminali płatniczych w Katowicach" - napisał tuż po 13.00 w zgłoszeniu wysłanym na Kontakt 24 jeden z internautów.
"W południowym dzielnicach Katowic w marketach i dyskontach nie można płacić kartami płatniczymi - na pewno dotyczy to sklepów sieci Lidl, Netto ale wygląda że problem jest albo po stronie banków albo operatora kart płatniczych. I nie wykluczone że dotyczy to całych Katowic/Śląska lub całych sieci Lidl i Netto" - dodał.
Ze zgłoszeń do serwisu Downdetector wynikało, że problem występował w całej Polsce. Nie tylko sieciach handlowych, ale też stacjach benzynowych. Kłopoty miały dotyczyć także płatności Blik.
Weź gotówkę, sprawdź historię transakcji
Serwis Niebezpiecznik zachęcał, by wziąć ze sobą gotówkę. Ponadto, jeśli płaciliśmy w sobotę kartą, żeby sprawdzić, czy transakcja nie została naliczona dwa razy.
"Wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie"
Firma eService, która jest czołowym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowej i obsługuje transakcje dokonywane w oparciu o karty płatnicze, najpierw we wpisie w mediach społecznościowych przekazała, że "wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych".
"Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu. Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe" - informowano.
Później przekazano, że "wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie".
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock