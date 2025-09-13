"Duża awaria", były kłopoty z płatnościami w całej Polsce. Wicepremier zabrał głos

Internauci informowali w sobotę o awarii i kłopotach z płatnościami w sklepach czy stacjach benzynowych. Problem dotyczył całej Polski. "Wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie" - przekazała przed godziną 15.00 zajmująca się obsługą płatności bezgotówkowych firma eService. Do kwestii awarii odniósł się w mediach społecznościowych wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

"Doszło dziś do awarii u jednego z operatorów płatności, co przez krótki czas powodowało problemy w korzystaniu z płatności bezgotówkowych. Obecnie sytuacja z pracą systemów wraca do normy" - napisał Gawkowski. "Powody awarii są analizowane ale obecnie nic nie wskazuje na to, aby był to atak z zewnątrz. W przypadku dodatkowych informacji będziemy informować na bieżąco" - dodał.

"Jestem po rozmowie ze Związkiem Banków Polskich. Płatności kartami płatniczymi są przywrócone. Blik również działa. Przyczyny awarii będą wyjaśnione" - dodał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Awaria i kłopoty z płatnościami w sklepach

"Duża awaria sieci terminali płatniczych w Katowicach" - napisał tuż po 13.00 w zgłoszeniu wysłanym na Kontakt 24 jeden z internautów.

"W południowym dzielnicach Katowic w marketach i dyskontach nie można płacić kartami płatniczymi - na pewno dotyczy to sklepów sieci Lidl, Netto ale wygląda że problem jest albo po stronie banków albo operatora kart płatniczych. I nie wykluczone że dotyczy to całych Katowic/Śląska lub całych sieci Lidl i Netto" - dodał.

Ze zgłoszeń do serwisu Downdetector wynikało, że problem występował w całej Polsce. Nie tylko sieciach handlowych, ale też stacjach benzynowych. Kłopoty miały dotyczyć także płatności Blik.

Zgłoszenia w sprawie awarii. Kłopoty z płatnościami Downdetector

Weź gotówkę, sprawdź historię transakcji

Serwis Niebezpiecznik zachęcał, by wziąć ze sobą gotówkę. Ponadto, jeśli płaciliśmy w sobotę kartą, żeby sprawdzić, czy transakcja nie została naliczona dwa razy.

"Wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie"

Firma eService, która jest czołowym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowej i obsługuje transakcje dokonywane w oparciu o karty płatnicze, najpierw we wpisie w mediach społecznościowych przekazała, że "wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych".

"Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu. Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe" - informowano.

Później przekazano, że "wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie".

