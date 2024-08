"Na pewno bardzo by pomogło, gdyby prezes Glapiński pomyślał życzliwiej o Polsce"

We wtorek premier Donald Tusk na konferencji prasowej pytany był o ewentualne przedłużenie wakacji kredytowych na rok 2025 ze względu na możliwe utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie nawet do 2026 roku.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta restrykcyjna, tak jastrzębia polityka Glapińskiego nie ułatwia Polsce realizacji tego ambitnego zadania, jakim jest jeden z największych wzrostów gospodarczych w Europie. On jest ciągle możliwy, ale na pewno bardzo by pomogło, gdyby pan prezes Glapiński pomyślał życzliwiej o Polsce i o naszych polskich potrzebach - mówił premier.

Stopy procentowe w Polsce

Jako powody wskazał potencjalne zagrożenia, takie jak wzrost cen energii i gazu od 1 lipca, niepewność co do tego, jak zareagują na nie gospodarstwa domowe i firmy, niewiadoma w kwestii cen energii i gazu od 1 stycznia 2025 roku, a także niepewność co do dalszych losów wojny przy naszej wschodniej granicy.