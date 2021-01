Czesi stawiają na swoją żywność. Polska zaniepokojona

Posłowie Izby Poselskiej czeskiego parlamentu znowelizowali kilka dni temu przepisy ustawy o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych. Zakłada ona, że sklepy o powierzchni ponad 400 m kw. będą musiały od 2022 r. oferować co najmniej 55 proc. towarów wyprodukowanych w Czechach. W 2028 roku wskaźnik ten ma wynieść co najmniej 73 proc. Nad nowelizacją będzie jeszcze pracować czeski Senat.

Jak napisał we wtorek "Pulsu Biznesu", regulacje mają dotyczyć około setki produktów, w tym przede wszystkim mięsa, nabiału, warzyw czy owoców. "Tak się składa, że są to artykuły, które za południową granicę wysyłają bardzo często polskie firmy. Sprzedajemy Czechom także wiele przetworów warzywnych i owocowych, wyrobów ciastkarsko-cukierniczych, słodyczy oraz koncentratów spożywczych. Żywność to znaczna pozycja w naszym eksporcie do południowego sąsiada" - podkreśla gazeta.

Polska protestuje

Przeciw regulacji zaprotestowało osiem państw Unii Europejskiej, w tym Polska. - Obowiązkowe limity czeskich producentów w sklepach niewątpliwie będą stanowić barierę w dostępie do rynku czeskiego dla polskich eksporterów żywności - stwierdził minister rolnictwa. - Zamiast tego protekcjonizmu i tworzenia sztucznych barier proponujemy budowanie świadomości i patriotyzmu konsumenckiego, tak aby konsumenci sami mogli wybierać produkty, które u nich w kraju zostały wytworzone - mówił minister. Podkreślił, że takie działania są niedopuszczalne z punktu widzenia prawa unijnego, a de facto je naruszają. - Warto podkreślić, że tworzenie ograniczeń w dostępie do rynku i barier dla wymiany handlowej jest niekorzystne dla konsumentów w UE. Zasada swobodnego przepływu towarów ma kluczowe znaczenie w ramach jednolitego rynku europejskiego i jest jego wielką zdobyczą, z której wszyscy korzystamy - tłumaczył minister. Jego zdaniem tworzenie barier dla wymiany handlowej jest również szkodliwe dla dobrych relacji sąsiedzkich i wzajemnego zaufania wewnątrz UE. Minister zwrócił uwagę, że Republika Czeska jest dla Polski jednym z ważniejszych partnerów handlowych, jeśli chodzi o wymianę artykułami rolno-spożywczymi. W 2019 r. eksport żywności do Czech przekroczył 1,5 mld euro. - To duża kwota i chcielibyśmy aby nadal ten przepływ produktów rolnych-spożywczych utrzymać - podkreślił. Zapewnił, że polskim producentom żywności zależy na obecności na rynku czeskim, świadczą o tym sygnały, jakie przekazywane są do ministerstwa. Puda zaznaczył, że pandemia COVID-19 pokazała potrzebę skracania łańcuchów dostaw i znaczenie produkcji lokalnej - ochrona środowiska i klimatu, zmniejszenie "śladu węglowego" to idee, które wynikają z Europejskiego Zielonego Ładu. - Niemniej jednak nie powinniśmy tworzyć barier dla handlu między naszymi krajami. Niejednokrotnie w regionach przygranicznych towary z przedsiębiorstw zlokalizowanych po drugiej stronie granicy pokonują krótszą drogę niż towary dostarczane z innych regionów danego kraju - zauważył minister.