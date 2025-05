Czerwień na GPW. Spadają wszystkie główne indeksy

Warszawska giełda w poniedziałek notuje spadki. WIG20 traci ponad 1 procent. Jak oceniają analitycy, zachowanie giełdy spowodowane jest między innymi wynikiem pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce.

Ok. godz. 10.00 WIG20 traci 1,07 proc. do 2.780,17 pkt., WIG idzie w dół o 0,85 proc. do 102.273,98 pkt. mWIG40 spada o 0,40 proc. 7.975,92 pkt., a sWIG80 zniżkuje o 0,30 proc. do 28.810,58 pkt.

Jak wynika z danych ze 100 proc. obwodów głosowania podanych w poniedziałek rano na stronie PKW, kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał 31,36 proc. głosów, a kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. i zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Frekwencja wyniosła 67,31 proc.

Obniżka ratingu USA i wybory w Polsce

Jak ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk DM Noble Securities Sobiesław Kozłowski, zachowanie na GPW jest spowodowane kilkoma czynnikami.

- Po pierwsze (...) obniżka ratingu w Stanach, w piątek była informacja, przez agencję z Wielkiej Trójki - powiedział analityk.

Agencja ratingowa Moody’s obniżyła w piątek rządowi USA najwyższą ocenę kredytową, z AAA na AA1. Agencja powołała się na niepowodzenia kolejnych rządów w powstrzymaniu rosnącej fali zadłużenia.

- Z drugiej strony były wyniki wyborów. Wydaje się, że są o tyle zaskoczeniem, że szanse na wygraną Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów nie są takie jednoznaczne, jak jeszcze wydawało się przed pierwszą turą - ocenił Kozłowski.

- Co ciekawe, jedna z firm bukmacherskich widzi wyższe prawdopodobieństwo wygranej Karola Nawrockiego. To jest zaskoczenie, jeżeli chodzi o scenariusze, które rozgrywali inwestorzy, czy mogli rozgrywać inwestorzy - dodał.

Według analityka wydaje się, że okres osłabienia dolara dobiega końca. - Pytanie, czy rzeczywiście to jest słuszne założenie i dolar się może umacniać, a euro osłabiać, co też by wywierało presję na osłabienie złotego” - powiedział Kozłowski. - Otoczenie, jak i wyniki pierwszych wyborów zdają się być uwarunkowaniem do częściowej realizacji zysków na bankach, przynajmniej przez inwestorów zagranicznych - dodał.

Analitycy banku Millennium zwrócili uwagę, że przed weekendem faworytem w wyścigu do fotelu Prezydenta RP był kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, co było scenariuszem bazowym dla inwestorów.

Według analityków wyniki pierwszej tury nie dają gwarancji zrealizowania się tego scenariusza. Co więcej, relatywnie wysokie wyniki Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna potencjalnie tworzą więcej pola do manewru Karolowi Nawrockiemu.

"Zaznaczyć jednak należy, że przepływ głosów od wyborców, których kandydaci odpadli z wyścigu nie są oczywiste i trudno je szacować. Tym bardziej, że kandydaci ci w trakcie kampanii opowiadali się przeciwko dominacji dwóch partii PO i PiS. Obok przepływów poparcia, dla wyniku drugiej tury kluczowe będzie frekwencja i mobilizacja elektoratów" - dodają.

Analitycy wskazali, że uprawnienia prezydenta w obszarze gospodarki są ograniczone, jednak korzystając z prawa weta ma możliwość oddziaływania na politykę gospodarczą, a także inne kwestie istotne dla inwestorów, w tym praworządność, sądownictwo, czy relacje z UE. Układ, w którym prezydent i rząd są z innych obozów politycznych potencjalnie mógłby wpływać na ocenę instytucjonalną kraju, i przez to podwyższać premię za ryzyko. Tym bardziej, że wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich pokazują, że rządząca koalicja traci poparcie. Mogą pojawić się tam wewnętrzne napięcia, skutkujące w skrajnym scenariuszu nowym rozdaniem w wyborach parlamentarnych.

Wyniki poszczególnych indeksów

W ujęciu sektorowym, najmocniej zniżkuje indeks WIG-Banki, o ok. 2 proc. W dół także WIG-Nieruchomości (-1,3 proc.) i WIG-Paliwa (-1,3 proc.). Wśród blue chipów najmocniej spadają notowania banku Santander (-2,6 proc.), mBanku(-2,3 proc.) i PKO BP (-2,1 proc.).

Ok. 2 proc. tracą akcje CCC, ok. 1,8 proc. zniżkuje PZU, a ponad 1,5 proc. spada Pekao. W WIG20 najmocniej - ok. 1,4 proc. - zyskują akcje Dino.

W mWIG40 najmocniej w dół idą notowania Mirbudu(-4,8 proc.). Zarząd Mirbudu zarekomendował w piątek po sesji, by z zysku netto za 2024 rok przeznaczyć na dywidendę 9,9 mln zł, co daje 0,09 zł dywidendy na akcję. Zniżkują również akcje Lubawy (-4,5 proc.) i Selvity (-4,1 proc.).

Wśród średnich spółek najbardziej zyskują notowania 11 bit studios (+2,4 proc.) oraz Eurocashu (+2,4 proc.). W sWIG80 o ok. 3,7 proc. spadają notowania Asseco Business Solutions, a -3,2 proc. traci Arctic Paper i Mercor. Mocno w górę, 6,2 proc., idą akcje Creepy Jar.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP