Jak wyjaśniła spółka, chodzi o właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej, znajdujących się na terenie przyszłego lotniska. Przypomniała jednocześnie, że do końca miesiąca właściciele tych posesji mają możliwość przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć, który gwarantuje im opcję sprzedaży na podstawie wyceny powyżej wartości rynkowej nieruchomości.

CPK: nowi chętni na sprzedaż gruntów pod lotnisko

Według informacji spółki, do PDN zgłosiło się już ponad 1400 osób posiadających 3655 ha, spółka kupiła od nich ponad 1300 ha, a podpisane protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych, obejmują kolejne 250 ha. Do PDN zgłoszonych jest 80 proc. zabudowanych nieruchomości terenu przyszłego lotniska, chociaż wciąż wywłaszczona nie została ani jedna osoba - podkreśliła CPK.

Jak zaznaczyła spółka, nabywanie gruntów w Programie Dobrowolnych Nabyć to dla niej priorytet i zależy jej, by każdy chętny zdążył skorzystać z programu oferującego korzyści, które dotychczas były niemożliwe do uzyskania w trakcie realizacji innych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Wywłaszczenia to ostateczność, dlatego spółka wykorzystać czas do wydania decyzji lokalizacyjnej, aby umożliwić przystąpienie do Programu Dobrowolnych Nabyć jak największej liczbie mieszkańców - podkreśliła CPK. Wydania decyzji lokalizacyjnej, która umożliwia wywłaszczania, spółka spodziewa się pod koniec 2024 r.