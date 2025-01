Najnowszy termin startu CPK

W środę w trakcie komisji sejmowej członek zarządu Centralnych Portów Komunikacyjnych, Dariusz Kuś, przekazał, że w tej chwili planowana data oddania lotniska do eksploatacji to jest koniec 2032 r. - powiedział Kuś.

Etap prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym

Przebieg inwestycji CPK

"W sumie w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć zakupiliśmy już ponad 1800 działek o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. To większość obszaru potrzebnego do realizacji pierwszego etapu Lotniska CPK. Zaawansowane rozmowy z właścicielami dotyczą kolejnych ok. 300 ha, a co za tym idzie pula gruntów będzie się powiększać” – czytamy w informacji prasowej.