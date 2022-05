Wybór Glapińskiego na kolejną kadencję niezgodny z prawem? "Nie widzę tutaj jakiegoś zagrożenia"

Brejza o Glapińskim

Do wyboru Glapińskiego na kolejną kadencję odniósł się w RMF FM senator PO Krzysztof Brejza. - Ustawa wskazuje zakaz pełnienia kolejnych kadencji dla członków zarządu Narodowego Banku Polskiego, a pan Glapiński w okresie od lutego do czerwca 2016 roku, za prezesury Marka Belki, członkiem zarządu już był - powiedział Brejza. Zaznaczył, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta RP na swoją prośbę o ekspertyzy prawne przed powołaniem Glapińskiego.

Na pytanie o to, czy dotychczasowy prezes NBP powinien zostać powołany na kolejną kadencję Brejza ocenił, że "sam pałac prezydencki ma wątpliwości co do tej kandydatury i w środowisku PiS też takie wątpliwości się pojawiają".n- To subtelna próba odwiedzenia prezesa Kaczyńskiego od forsowania siłowania tej kandydatury - powiedział Krzysztof Brejza.