Co czwarta skontrolowana lodziarnia musiała wstrzymać sprzedaż

Sanepid skontrolował lodziarnie w dwunastu zachodniopomorskich powiatach. W 20 z 85 pobranych próbek stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae, które świadczą o niewłaściwym stanie sanitarnym. Inspektorzy nakazali wstrzymanie produkcji i mycie urządzeń.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała w piątek o wynikach kontroli automatów do lodów przeprowadzonych w sierpniu w 12 zachodniopomorskich powiatach.

Na 85 przebadanych próbek w 20 stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae. Są to mikroorganizmy wskaźnikowe, które świadczą o niewłaściwym stanie sanitarnym urządzeń lub błędach w procesie produkcji – powiedziała rzeczniczka prasowa WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan.

- Podobnie jak w poprzedniej akcji, przeprowadzonej w lipcu, w żadnej z próbek nie wykryto bakterii chorobotwórczych, takich jak Salmonella czy Listeria monocytogenes – zaznaczyła.

Nieprawidłowości w tych lokalach stwierdzono wcześniej

Podkreśliła, że do sprawdzenia wytypowano te punkty produkcji i sprzedaży lodów, w których wcześniej stwierdzono nieprawidłowości.

Jak w połowie lipca informowała PAP, sanepid w woj. zachodniopomorskim sprawdził 41 lodziarni, pobrał 205 próbek, w aż 100 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu Enterobacteriaceae. To oznaczało, że w 20 na 41 punktów z lodami sanitarny stan urządzeń był nieodpowiedni.

Tym razem stwierdzono nieprawidłowości w 4 na 17 sprawdzonych lodziarni: 2 w pow. koszalińskim, 1 w pow. kołobrzeskim i 1 w powiecie świdwińskim.

Pracownicy sanepidu skontrolowali lodziarnie w 12 powiatach, głównie turystycznych, w pasie nadmorskim – poinformowała Kapłan. - Wyniki badań wskazują na poprawę w stosunku do lipca, ale pokazują również, że higiena urządzeń do lodów wymaga stałego nadzoru – dodała.

Wstrzymanie sprzedaży lodów

W związku z wynikami badań, wydano cztery decyzje administracyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazujące m.in. mycie i dezynfekcję automatów do lodów, przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu oraz - jak podkreśliła rzeczniczka WSSE - "weryfikację procesów produkcji i dystrybucji, w tym analizę ryzyka i ustalenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń".

Do czasu uzyskania prawidłowych wyników przedsiębiorcy nie mogą produkować ani sprzedawać lodów z zakwestionowanych urządzeń.

Nie nakładamy na przedsiębiorców mandatów, ale muszą oni wykonać zalecenia sanepidu i pokryć koszty badań, które potwierdzą skuteczność działań naprawczych – wyjaśniła Kapłan. – Przerwa w produkcji lodów, oczekiwanie na ponowne wyniki zwykle trwa kilka dni – podsumowała.

W połowie lipca zachodniopomorski sanepid alarmował, że połowa przebadanych lodów z automatów nie spełnia norm sanitarnych. Najwięcej uchybień stwierdzono wtedy w powiatach: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim i w Świnoujściu. Z 90 próbek pobranych w tych lokalizacjach 50 zostało zakwestionowanych.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP