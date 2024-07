Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Część klientów otrzymała wysokie przedpłaty za prąd na lipiec i koleje miesiące. Stało się to zanim weszły w życie nowe regulacje mrożące ceny energii. Czy firmy energetyczne wyślą nowe, skorygowane rachunki? Zapytaliśmy o to największych sprzedawców prądu w kraju.

Do końca czerwca obowiązywały zamrożone ceny prądu do określonych ustawowo limitów. Rządzący zdecydowali się na przedłużenie regulowanych cen, ale na innych zasadach.

Od 1 lipca 2024 roku stawka za energię elektryczną (czynną) została zamrożona na poziomie 500 zł/MWh. Do tej pory obowiązywała stawka 412 zł/MWh - do określonego poziomu zużycia. Od 1 lipca zniknęło zamrożenie opłat za dystrybucję. Jednocześnie ustawa zwolniła gospodarstwa z opłaty mocowej.

Ministra zwraca się do MAP i URE

"Spółki energetyczne mają obowiązek stosować się do obowiązującego prawa i poinformować odbiorców o aktualnych prognozach. Zwróciłam się do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Urzędu Regulacji Energetyki, by podjąć działania i skorygować rachunki" - napisała na początku lipca w serwisie X.