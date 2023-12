Zmiany w rachunkach dla milionów klientów. "Część już zobaczyła je na fakturach"

Zwróciliśmy się do największych firm z pytaniami dotyczącymi tego, ilu klientów już miało obniżony rachunek, ilu jeszcze będzie miało i kiedy oraz jak to wygląda liczbowo i procentowo. Na zapytanie odpowiedziały Enea , Energa, E.ON Polska, PGE i Tauron.

Firmy energetyczne o obniżonych rachunkach za prąd

"Klienci E.ON Polska , którzy kwalifikują się do obniżki kwoty rachunku za energię elektryczną o 12 proc., a maksymalnie o 125,34 zł, otrzymają ją wraz z ostatnim rozliczeniem za sprzedaż energii elektrycznej za 2023" - poinformował zespół biura prasowego firmy. Dodał, że według szacunków "będzie to blisko 9 na 10 gospodarstw domowych, będących klientami" E.ON Polska.

Rzeczniczka prasowa Enei Berenika Ratajczak przekazała: "Część z naszych klientów już zobaczyła na swoich fakturach obniżkę o ok. 125 zł". "Upust bowiem zostaje odliczony od wystawionej faktury za energię elektryczną, która obejmuje rozliczenie za rok 2023" - wskazała Enea. Na swojej stronie Enea w informacji dotyczącej obniżki zaznaczyła jednak: "Jeżeli otrzymałeś, a nie spełniłeś żadnego z poniższych warunków do zastosowania obniżki, to w 2024 roku, po przeprowadzeniu weryfikacji, powiększymy Twój rachunek o kwotę w wysokości 125,34 zł".

Obniżka cen prądu - warunki

- potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy energii elektrycznej; - wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną; - zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach przez niego świadczonych; - bycie prosumentem, - zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.; - przynależność do jednej z grup uprawnionych do korzystania z podwyższonych limitów, do których ceny prądu w 2023 roku są zamrożone (dotyczy osób z niepełnosprawnością, rolników i klientów, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, którzy złożyli oświadczenie).