Nowe połączenie krajowe na polskim niebie. Konkurencja dla LOT-u

"To bardzo dobra informacja zarówno dla Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów jak i całego Pomorza Zachodniego, a w szczególności branży turystycznej" - powiedział, cytowany w komunikacie, Maciej Dziadosz, prezes zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. "Jesteśmy pewni, iż w przypadku sukcesu trasy do Warszawy Modlin, oprócz już istniejącego połączenia do Krakowa w przyszłości pojawią się kolejne trasy krajowe" - dodał.

Największe linie lotnicze

Najwięcej pasażerów przewiózł w tym czasie Ryanair - 5,7 mln pasażerów (+1,8 mln do 2020 i -6,3 mln do 2019). Na podium znalazły się również: PLL LOT - 4,8 mln osób (+1 mln do 2020 i -7,3 mln do 2019) oraz węgierski Wizz Air - 3,3 mln podróżnych (-45 tys. do 2020 i -6,2 mln do 2019).