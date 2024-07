Pożary w Grecji i ewakuacja. Jakie prawa przysługują turystom?

Prawa turystów

Dodał też: - Jeśli chodzi o zorganizowany wypoczynek, to mają oni uprawnienie w sytuacji takiej jak zadziałanie nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, czyli powiedzmy siły wyższej, jaką było to zdarzenie (pożar - red.). Mają prawo do zwrotu za niewykorzystane świadczenia, jeśli takie były.

- Przy czym jeśli chodzi o sytuację obecną, to takie uprawnienie nie przysługuje. (...) Z informacji, które posiadam, a to są informacje z dzisiaj, wynika, że władze lokalne nie widzą takiego zagrożenia. Więc jeżeli takie zagrożenie by powstało, to takie uprawnienia przysługują. Natomiast obecnie nie mamy informacji od władz lokalnych na wyspie Kos, żeby takie zagrożenie występowało - powiedział Niewiadomski.