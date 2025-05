Pociągiem do Rijeki. Atrakcje chorwackiego miasta

27 czerwca ruszy pierwszy pociąg PKP Intercity z Warszawy do Rijeki - chorwackiego miasta portowego na wzgórzach. Na zwiedzających czeka wiele atrakcji: od fascynujących muzeów i zabytkowych świątyń po tętniącą życiem promenadę Korzo.

Chorwackie miasto z wyzwaniami

Atrakcje Rijeki

Na niezrażonych tymi doniesieniami podróżników czeka w Rijece sporo atrakcji. Trzecie co do wielkości chorwackie miasto to bowiem miejsce o fascynująco bogatej historii, różnorodnej kulturze i wyjątkowym nadmorskim klimacie. Rijeka po raz pierwszy została zasiedlona przez Rzymian, którzy nazwali ją Tarsaticae. W VII wieku jej tereny zaczęły zamieszkiwać plemiona słowiańskie. Pod koniec XV wieku przeszła pod władanie Habsburgów. Lokalną gospodarkę napędzał przemysł stoczniowy, rafineryjny i włókienniczy.