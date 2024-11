Biuro podróży ogłosiło niewypłacalność. Ważny komunikat dla klientów

czytaj dalej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza rozbudować autostradę A2 między Łodzią i Warszawą - poinformowali drogowcy w komunikacie. Docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Do Wojewody Łódzkiego i Wojewody Mazowieckiego zostały złożone już wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.