Mer wprowadził zakaz. Są kontrowersje

Zgodnie z rozporządzeniem mera, które miało wejść w życie w piątek, maksymalna liczba pasażerów jednostek przypływających do Villefranche-sur-Mer wynosiłaby 2500. Jednocześnie liczba postojów wycieczkowców miałaby być tam ograniczona do jednego dziennie.

Spór o uprawnienia burmistrza

Jednak władze departamentu zapowiedziały, że odwołają się do sądu - podał w czwartek wieczorem portal France Info. Uważają one, że mer nie ma kompetencji, by podejmować decyzje dotyczące portu w Villefranche-sur-Mer.

Decyzję Etrosiego krytykują, z drugiej strony, działacze opozycji we władzach miasta należący do partii Ekolodzy. Zauważają oni, że jeśli rozporządzenie faktycznie zacznie obowiązywać, to będzie dotyczyć tylko kilkunastu wycieczkowców na ponad sto. Stanowi to zaledwie 10 proc. tych jednostek. Ekolodzy domagali się zainicjowania dyskusji na ten temat.