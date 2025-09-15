Skokowy wzrost liczby turystów z Polski

Madera cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich turystów. Od stycznia do lipca tego roku archipelag odwiedziło ponad 89,3 tysiąca osób z Polski, co oznacza wzrost o niemal 39 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

Jak wynika ze statystyk spółki ANA, zarządzającej portami lotniczymi w Portugalii, poza rodzimymi turystami z kontynentalnej części tego kraju, tylko dwie inne nacje z UE wyprzedzają Polaków pod względem obecności na archipelagu Madery: Niemcy i Francuzi.

Pomiędzy styczniem a lipcem br. na Maderę przyleciało 189 tys. turystów z Niemiec oraz 96,1 tys. z Francji, czyli odpowiednio o 21,8 i 39,2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w minionym roku.

Miliony turystów, kłopoty z lotami

Archipelag Madery, który w ciągu roku odwiedza prawie 2,5 mln turystów, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wczasowiczów, pomimo stosunkowo częstych opóźnionych bądź odwołanych lotów. Wynika to głównie z niestabilnej pogody utrudniającej lądowanie i start samolotów na lotnisku w Funchal.

W pierwszej połowie września z powodu wietrznej aury nad Maderą na lotnisku im. Cristiano Ronaldo w Funchal nie wylądowało kilkanaście samolotów, w tym dwie maszyny lecące z Gdańska i Warszawy.

Samoloty zostały skierowane na kanaryjską Teneryfę.

Choć bezpośrednie loty z Polski realizowane są do Funchal jeszcze z Katowic i Poznania, to wielu polskich wczasowiczów lata na Maderę z przesiadką w Lizbonie.

- W tym roku udało mi się poprzedzić urlop na Maderze kilkudniowym pobytem w aglomeracji Lizbony. Poza portugalską stolicą zwiedziałam też między innymi Cascais, Estoril oraz Sintrę – powiedziała Ewa Zielińska, turystka z centralnej Polski.

Najlepsza plaża w Portugalii

Coraz częściej, co potwierdza maderski hotelarz Nuno Mira, polscy turyści odwiedzają też drugą wyspę archipelagu maderskiego – Porto Santo.

- Zazwyczaj przypływają tu regularną linią morską z portu w Funchal – powiedział Mira. Dodał, że największą atrakcją pobytu na Porto Santo jest licząca 9 km długości piaszczysta plaża, uznawana za najlepszą w Portugalii.

Pracownik hotelu w Vila Baleira przyznaje, że w ostatnich latach widoczny jest napływ polskich wczasowiczów na Porto Santo, których określa mianem "wymagających turystów".

- Polacy nie ograniczają się tylko do leżenia na plaży. Wielu z nich udaje się na wycieczki rowerowe po wyspie, na kajaki, snorkeling, a także nurkowanie w poszukiwaniu zatopionych przy brzegu okrętów. Na Porto Santo lubią spędzać wczasy w sposób aktywny – podsumował portugalski hotelarz.

Plaża w Porto Santo, Portugalia Shutterstock

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: PAP