Kryzys na popularnych wyspach. "Zaczyna wypychać mieszkańców"

Kryzys mieszkaniowy na Balearach

Według gazety, w ciągu ostatnich trzech lat rozpoczęła się odwrotna migracja, a mieszkańcy śródziemnomorskiego archipelagu opuszczają go, przenosząc się do Hiszpanii kontynentalnej. Jest to odwrócenie trendu, który utrzymywał się przez lata, kiedy to obywatele chętniej przenosili się z kontynentu na wyspy.