Fala turystów zaleje to miasto. Wprowadzono "czerwone strefy"

W czwartek w Wenecji wprowadzono "czerwone strefy" podwyższonych środków bezpieczeństwa w związku z rozpoczynającym się w weekend karnawałem. Do 5 marca w głównych punktach miasta siły porządkowe będą postawione w stan podwyższonej czujności z powodu masowej obecności turystów.

Kto nie może przebywać w strefach bezpieczeństwa

Jak wyjaśniono, celem tych przepisów jest zagwarantowanie wenecjanom i przybyszom z całego świata dostępu do publicznych przestrzeni miasta oraz niedopuszczenie do wszelkich aktów przemocy i naruszania prawa. W strefach tych nie mogą przebywać ci, którzy zostali wcześniej ukarani lub spisani za takie nielegalne czyny.

Karnawał 2025 w Wenecji poświęcony Casanovie

Co roku w weekendowych dniach karnawału przyjeżdżają do Wenecji dziesiątki tysięcy osób.

Obowiązek rejestracji wizyty w mieście od 18 kwietnia

To będzie ostatni masowy, niekontrolowany napływ turystów przed wchodzącym w życie 18 kwietnia obowiązkiem rejestracji wizyty w mieście oraz wymogiem wniesienia opłaty za wjazd, dotyczącym tych, którzy przybywają tylko na jeden dzień i nie zatrzymują się na noc. W tym roku obowiązek ten będzie obowiązywał przez 54 dni do 27 lipca włącznie. W zeszłym roku takich dni było 29.

Opłata za wstęp do miasta pobierana od tzw. jednodniowych turystów wynosić będzie 5 euro pod warunkiem dokonania rejestracji przyjazdu z wyprzedzeniem co najmniej czterech dni. Gdy zrobi się to później, trzeba będzie zapłacić 10 euro. W zeszłym roku opłata była jednolita i wynosiła 5 euro.