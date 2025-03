Ważne zmiany w podróżowaniu do Wielkiej Brytanii. Nowy obowiązek

Od 5 marca 2025 roku Polacy, którzy planują podróż do Wielkiej Brytanii, mogą starać się o wydanie Electronic Travel Authorization (ETA). ETA będzie wymagana od 2 kwietnia w przypadku podróżnych, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy lub nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii. Opłata za ETA wynosi 10 funtów.

ETA to certyfikat elektroniczny, ważny przez dwa lata od chwili jego wystawienia lub do momentu utraty ważności paszportu, do którego ETA będzie przypisana. Co ważne, autoryzacja ETA będzie powiązana z konkretnym dokumentem paszportowym, dlatego w przypadku jego utraty lub wymiany konieczne będzie wystąpienie o nową ETA. Cyfrowy dokument będzie upoważniał do wielokrotnego wjazdu do Wielkiej Brytanii, zgodnie z obowiązującymi przepisami migracyjnymi w UK.

Kto musi mieć ETA?

Certyfikat będzie wymagany w przypadku podróżujących do Wielkiej Brytanii (także osób małoletnich), którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy (wyjazd turystyczny lub odwiedziny), albo nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii (np. Settled Status czy Indefinite Leave To Remain). Osoby posiadające podwójne obywatelstwo polsko-brytyjskie zobowiązane są podczas podróży do Wielkiej Brytanii do legitymowania się brytyjskim paszportem, co zwalnia z obowiązku posiadania ETA. Zwolnieni z konieczności posiadania ETA są również rezydenci Republiki Irlandii, w tym zamieszkujący tam Polacy. Nie jest planowane wprowadzenie kontroli granicznych między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Od 2 kwietnia 2025 r. posiadanie ETA będzie obowiązkowe. Personel linii lotniczych będzie weryfikować posiadanie certyfikatu ETA przed wejściem pasażerów na pokład samolotu. Opłata za wydanie autoryzacji wyniesie 10 funtów za każdą podróżującą osobę (także dzieci). Zalecane jest złożenie wniosku o wydanie ETA na trzy dni przed planowaną podróżą. Nie jest na razie znana data, od której brak ETA będzie skutkował odmową wpuszczenia na pokład samolotu (lub do Wielkiej Brytanii - w przypadku lądowego przekraczania granicy).

Należy pamiętać, że posiadanie ETA nie gwarantuje wjazdu do Wielkiej Brytanii. Podróżujący nadal musi przejść kontrolę paszportową i to funkcjonariusze służby granicznej podejmują ostateczną decyzję w sprawie tego, czy podróżny może wjechać do kraju. Wniosek o wydanie ETA składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem UK ETA App dostępnej na smartfony lub witryny rządowej. W przypadku tych, którzy nie mogą złożyć wniosku samodzielnie (np. dzieci czy osoby wykluczone cyfrowo), strona brytyjska zaleca złożenie wniosku w jej imieniu przez osobę trzecią.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: tvn24.pl, gov.pl