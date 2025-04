Popularna sieć sklepów o kradzieży danych

Skala ataku została ograniczona

Smyk to polska sieć handlowa z artykułami dla dzieci i młodzieży do 14. roku życia. Obejmuje 250 sklepów stacjonarnych w Polsce, sklep internetowy smyk. com, ok. 40 sklepów w Rumunii i na Ukrainie - wskazano na stronie internetowej. Produkty marek własnych firmy - Cool Club i Smiki - są dostępne w 160 sklepach stacjonarnych i w 20 internetowych, należących do partnerów handlowych Smyka, w 20 krajach Europy i Azji.