Kultowa gra wideo sprzedana za rekordową kwotę

Egzemplarz Super Mario 64 sprzedano za 1,56 miliona dolarów - to rekordowa kwota, jaką zapłacono za grę wideo. Dom aukcyjny Heritage przewidywał, że ta kopia będzie łakomym kąskiem dla kolekcjonerów - jest tylko pięć tak doskonale zachowanych egzemplarzy. Mimo to wylicytowana kwota przeszła ich najśmielsze oczekiwania.

Zdaniem Piotra Gnypa z Movie Games wartość gry jest tak wysoka, gdyż nie została rozpakowana. - To jest ta główna rzecz, która podbija jej cenę. Dodajmy, że te gry wideo są już z nami od jakiegoś czasu, postaci z gier wideo stały się ikonami popkultury, są bardziej rozpoznawalne od aktorów czy piosenkarzy. Rzadkość danego przedmiotu podbija jego wartość - stwierdził na antenie TVN24 BiS ekspert ds. nowych technologii.

Nowy rekord

Dom aukcyjny Heritage z siedzibą w Dallas poinformował, że po raz pierwszy kwota za jaką zlicytowano grę przekroczyła milion dolarów. Tym samym egzemplarz Super Mario 64 pobił ustalony kilka dni wcześniej rekord, kiedy to za 870 tys. sprzedano grę Nintendo The Legend of Zelda. Dom aukcyjny nazywa ten wynik "historycznym".