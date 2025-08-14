Telefonowanie jest praktycznie niemożliwe. Rosja ogranicza rozmowy

Rosja zaczęła ograniczać rozmowy przez platformy WhatsApp i Telegram, zarzucając im niedzielenie się z organami ochrony prawa informacjami w sprawach dotyczących oszustw i terroryzmu - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego.

"W celu walki z przestępcami są podejmowane kroki, by ograniczyć rozmowy na tych zagranicznych platformach" - podał rosyjski regulator rynku telekomunikacyjnego Roskomnadzor.

Władze rosyjskie oskarżają też obie platformy o "wciąganie rosyjskich obywateli w akty sabotażu i działalność terrorystyczną".

Zakłócenia w połączeniach

Dziennikarze agencji Reutera potwierdzili, że od 11 sierpnia na Telegramie prawie nie można dzwonić, a telefonowanie przez WhatsAppa jest praktycznie niemożliwe z powodu zakłóceń w połączeniach czy metalicznego buczenia.

Według resortu ograniczenia zostaną zdjęte, jeśli obie platformy dostosują się do rosyjskiego prawa.

- Wymagałoby to otwarcia przez nie swych biur w Rosji, przestrzegania rosyjskich przepisów oraz współpracy z Roskomnadzorem i organami ochrony prawa - powiedział wiceszef komisji ds. technologii informatycznych niższej izby rosyjskiego parlamentu, Dumy, Anton Goriełkin.

Oświadczenie firm

WhatsApp zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by obywatele Rosji zachowali dostęp do połączeń telefonicznych mimo blokowania ich przez władze w Moskwie - poinformował w czwartek portal Moscow Times.

"WhatsApp stosuje szyfrowanie end-to-end i opiera się rządowym próbom naruszenia praw obywateli do bezpiecznej komunikacji. Dlatego władze (na Kremlu) próbują zablokować WhatsApp ponad 100 milionom naszych użytkowników w (Rosji)" – przekazał komunikator w oficjalnym oświadczeniu.

Wcześniej źródła branżowe poinformowały dziennikarza magazynu "Forbes", że władze Rosji zaczęły blokować połączenia na WhatsApp i Telegram na prośbę największych rosyjskich operatorów telekomunikacyjnych.

Potwierdził to pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Polityki Informacyjnej Dumy Państwowej, Anton Tkaczow. Wyjaśnił, że Rosjanie zaczęli rzadziej korzystać z regularnych połączeń telefonicznych, przez co firmy umożliwiające takie połączenia tracą fundusze na utrzymanie infrastruktury.

