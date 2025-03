Minister zabrał głos w sprawie podatku cyfrowego

Minister finansów Andrzej Domański przekazał, że jego resort nie pracuje obecnie na podatkiem cyfrowym. Jak wyjaśnił, to MF kształtuje politykę podatkową w kraju. W poniedziałek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że jego resort w najbliższych miesiącach zaprezentuje model podatku cyfrowego od big techów, co skrytykował Tom Rose, kandydat na ambasadora USA w Polsce.

- W Polsce politykę podatkową kształtuje Ministerstwo Finansów . Dziś nie pracujemy nad podatkiem cyfrowym - przekazał we wtorek minister finansów Andrzej Domański.

Wicepremier o nowym podatku

Komentarz kandydata na ambasadora

"To niezbyt mądre! Autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent (Donald) Trump również odpowie odwetem, jak i powinien zrobić. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji!" - stwierdził we wpisie na portalu X Tom Rose, kandydat na ambasadora USA w Polsce.

Jak zwrócił uwagę wicepremier Gawkowski we wtorek w Radiu Zet, ambasador USA, który jeszcze nie zaczął urzędowania w Polsce, wręcz nakazuje polskiemu rządowi, że powinien się z tego wycofać. - To jest chore, to stawianie demokracji na głowie - ocenił wicepremier.