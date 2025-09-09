Nowy plan Elona Muska. Jest umowa

SpaceX, firma Elona Muska, ogłosiła przejęcie od EchoStar licencji i częstotliwości przeznaczonych dla satelitarnej usługi telefonii komórkowej. Cała transakcja opiewa na około 17 miliardów dolarów.

W ramach transakcji EchoStar przekaże SpaceX licencje na pasma AWS-4 i H-block, kluczowe dla rozwoju satelitarnej sieci telefonicznej. W zamian otrzyma 8,5 miliarda dolarów w gotówce oraz tyle samo w akcjach SpaceX. Z tej kwoty 2 miliardy dolarów zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zadłużenia EchoStar.

Niezależność technologiczna SpaceX

Transakcja ma strategiczne znaczenie dla SpaceX. Pozwala na rozwój satelitów "Direct to Cell", która ma umożliwić bezpośrednie połączenia telefoniczne oraz szerokopasmowy dostęp do internetu dla urządzeń mobilnych na całym świecie.

Dotychczas SpaceX współpracowało z T-Mobile w tym zakresie, jednak zakup częstotliwości zapewnia firmie niezależność i większą swobodę w realizacji własnych planów technologicznych.

Pacówka SpaceX - Teksas Shutterstock

Firma podkreśla, że nowe pasmo umożliwi wdrożenie zoptymalizowanych protokołów 5G w usłudze bezpośredniego połączenia z telefonem, co stanie się możliwe wraz z uruchomieniem kolejnych satelitów.

Zachęty Trumpa

W tle umowy są działania Federalnej Komisji Łączności (FCC) na EchoStar, która w maju rozpoczęła dochodzenie w sprawie wykorzystania częstotliwości. Jak podaje Bloomberg, prezydent Donald Trump miał osobiście zachęcać CEO EchoStar, Charliego Ergana, do szybkiej sprzedaży licencji.

Wcześniej, 26 sierpnia, EchoStar sprzedało częstotliwości o wartości 23 miliardów dolarów firmie AT&T.

Dla EchoStar umowa ze SpaceX oznacza rezygnację z planów budowy własnej konstelacji satelitów umożliwiających bezpośredni dostęp do telefonów. W związku z tym firma anulowała również kontrakt wart 1,3 miliarda dolarów z kanadyjskim producentem satelitów MDA Space, dotyczący budowy 100 satelitów, ogłoszony zaledwie pięć tygodni wcześniej.

Transakcja SpaceX otwiera nowy rozdział w historii firmy, przybliżając wizję globalnego, bezpośredniego połączenia telefonicznego poprzez satelity.

