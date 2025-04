"Przesyłka zostanie usunięta". Nowa pułapka oszustów

CERT Polska ostrzegł we wtorek przed spreparowanymi wiadomościami o nieodebranej przesyłce w ramach e-Doręczenia. Jak wskazano, celem oszustów jest wyłudzenie danych logowania do poczty elektronicznej.

We wtorek zespół CERT Polska, działający w instytucie NASK, opublikował na portalu X nowe ostrzeżenie. "Uważajcie! Oszuści wysyłają e-maile informujące o rzekomym nieodebraniu przesyłki w ramach e-Doręczenia" - napisano.

Przestępcy, by wymusić szybką reakcję, ostrzegają, że nieodebrane przesyłki zostaną usunięte. "To socjotechnika! W wiadomości znajduje się link, który prowadzi do strony podszywającej się pod portal biznes.gov.pl" - podkreślił CERT Polska.