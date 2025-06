Nigdy nie doszło do katastrofy z udziałem tej maszyny

Polskie Linie Lotnicze LOT wybrały Airbusa - model A220 w wersjach -100 i -300 - na dostawcę 40 nowych samolotów dla floty polskiego przewoźnika. Maszyny takie eksploatuje obecnie 20 przewoźników komercyjnych. Prace nad tym modelem rozpoczęły się w 2008 roku.

Przedstawiciele PLL LOT i Airbusa ogłosili zawarcie kontraktu w poniedziałek podczas targów lotniczych "Paris Air Show" w obecności ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Dotyczy on dostawy 40 samolotów Airbusa dla PLL LOT, z opcją zakupu kolejnych 44.

"To największa w historii inwestycja polskiego narodowego przewoźnika; budujemy lidera transportu lotniczego w Europie" - ocenił premier Donald Tusk, komentując ogłoszoną w poniedziałek umowę.

Airbus A220

Maszyna stanowiąca przedmiot oferty Airbusa została zaprojektowana przez innego producenta samolotów – kanadyjskiego Bombardiera. Prace nad tym modelem rozpoczęły się w 2008 r. Mniejsza wersja (CS100) uzyskała komplet certyfikatów w 2016 r., a większa (CS300) – rok później. W 2018 r. projekt został przejęty przez Airbusa i rozwijany oraz sprzedawany z oznaczeniami A220-100 oraz A220-300.

Airbus A220 to samolot wąskokadłubowy. Wersja A220-100, w zależności od konfiguracji miejsc w kabinie, może zabierać od 108 do 133 pasażerów, natomiast A220-300 od 130 do 160 osób.

W obu wersjach wykorzystywane są silniki kanadyjskiego producenta Pratt&Whitney PW1500G, cechujące się niskim zużyciem paliwa.

Mniejsza wersja samolotu ma nominalny zasięg 6 667 km, natomiast większa – 6 297 km.

20 linii lotniczych

A220 w obu wersjach – 100 i - 300 eksploatuje obecnie 20 przewoźników komercyjnych. Najwięcej tych maszyn jest we flocie Delta Air Lines (USA) – 79 sztuk, airBaltic (Łotwa) – 50, JetBlue Airways (USA) – 47 i Air France – 44.

Łotewskie linie airBaltic są największym europejskim użytkownikiem A220-300. Od 2020 roku eksploatują wyłącznie ten model.

Obecnie Airbus ma do zrealizowania zamówienia na 486 tych maszyn.

Airbus A220-300 Shutterstock

Nigdy nie doszło do katastrofy z udziałem tej maszyny

A220 jest uważany za bezpieczny; nigdy nie doszło do katastrofy z udziałem tej maszyny. Najpoważniejszy incydent miał miejsce 23 grudnia 2024 roku. W A220-300 linii Swiss International Air Lines podczas lotu z Bukaresztu do Zurychu uległ awarii silnik, w wyniku czego doszło do pożaru w kabinie. Maszyna lądowała awaryjnie w austriackim Grazu, gdzie ewakuowano pasażerów, jednak jeden z członków załogi w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu tydzień później.

Airbus SE, wcześniej European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), to europejski koncern lotniczy, który powstał w 2000 r. z połączenia francuskiego Aerospatiale-Matra, niemieckiego Deutsche Aerospace AG i hiszpańskiego Construcciones Aeronáuticas.

Siedziba główna koncernu znajduje się w Tuluzie, we Francji. To jeden z dwóch (obok amerykańskiego Boeinga) największych producentów samolotów pasażerskich na świecie. Firma zatrudnia około 150 tys. pracowników.

Airbus i Boeing PAP/Michał Czernek

Część produkcji Airbusa ma miejsce w Polsce

Część produkcji dla Airbusa realizowana jest w Polsce. Na warszawskim Okęciu w zakładzie Maintenance, Repair and Overhaul powstają struktury nośne dla samolotów A330 oraz wiązki elektryczne dla A320 i A330, a w Polskich Zakładach Lotniczych, również na Okęciu, produkowana jest blisko połowa elementów lekkich samolotów transportowych C295.

W łódzkim biurze Airbus Helicopters projektowane są elementy śmigłowców.

Z kolei w Gdańsku znajduje się firma NAVBLUE, będąca spółką zależną Airbusa. Specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania umożlwiającego m.in. zarządzanie ruchem lotniczym.

Samoloty i śmigłowce Airbusa

W ofercie Airbusa są samoloty pasażerskie: A220, A320, A330, A350, A380. Ten ostatni jest obecnie największą szerokopokładową maszyną na świecie. Zabiera nawet 853 pasażerów. Należy do niego również rekord w zakresie najdłuższego stałego połączenia bez międzylądowania. To trasa z Singapuru do Nowego Jorku o długości prawie 15,5 tys. km. Lot trwa bez mała 19 godzin.

Koncern jest również producentem śmigłowców (H125, H145, H160, H175, H225), samolotów wojskowych – ciężkiego transportowca A400M, lekkiego transportowca C295, a także odpowiada za niektóre elementy i montaż myśliwca wielozadaniowego Eurofighter Typhoon.

Największe linie lotnicze na świecie PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP