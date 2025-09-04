Prezesi gigantów w Białym Domu. Trump nie zaprosił Muska

Prezydent USA Donald Trump zaprosił szefów firm technologicznych na kolację do Białego Domu. Będzie to pierwsze wydarzenie w odnowionym Ogrodzie Różanym - poinformował Reuters.

Trump w czwartek, 4 września spotka się z liderami branży technologicznej.

Kolacja Trumpa z liderami technologicznymi w Białym Domu

Na kolacji w Białym Domu będzie ponad dwudziestu liderów branży technologicznej i biznesowej. Spotkanie odbędzie się w odnowionym Ogrodzie Różanym.

Wśród gości znajdą się m.in. założyciel Meta Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Apple Tim Cook, współzałożyciel Microsoftu Bill Gates oraz dyrektor generalny OpenAI Sam Altman – podał cytowany przez Reutersa urzędnik.

Ocieplenie relacji Trump - Big Tech

Relacje Donalda Trumpa z branżą technologiczną, dotąd napięte, ulegają ociepleniu po jego zwycięstwie w wyborach w 2024 roku.

Szefowie firm z Doliny Krzemowej zbliżają się do administracji republikańskiej, rezygnując z części działań na rzecz różnorodności w zamian za wsparcie w rozwoju sztucznej inteligencji i nowych technologii - podała Agencja Reutera.

W Białym Domu odbędzie się spotkanie z udziałem czołowych liderów branży, m.in. szefów Google, Oracle, Microsoftu, Blue Origin, Micron Technology, OpenAI, Palantiru i Meta.

Wśród zaproszonych nie znalazł się Elon Musk, dawny doradca Trumpa.

Autorka/Autor:jjs/kris

Źródło: Reuters