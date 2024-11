Google usłyszał żądanie sprzedaży przeglądarki Chrome

Google nie chce pozbywać się Chrome'a

- Podejście resortu sprawiedliwości doprowadzi do bezprecedensowego przekroczenia przez rząd uprawnień, co zaszkodzi amerykańskim konsumentom, deweloperom i małym firmom – powiedział Kent Walker, dyrektor prawny Alphabet (holdingu, w którego skład wchodzi Google - przyp. red.). W jego opinii, działanie to "zagrozi także globalnemu przywództwu gospodarczemu i technologicznemu Ameryki dokładnie w momencie, w którym jest to najbardziej potrzebne".