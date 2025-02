Oszustwo na zagubiony bagaż

Następnie, jak wyjaśniają eksperci, strona przekierowuje do krótkiej ankiety w celu sprawdzenia "dostępności bagażu". "W rzeczywistości służy ona jedynie do zebrania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu" - czytamy.

Po wypełnieniu ankiety, oszuści przechodzą do ostatniego kroku, prosząc o przekazanie danych do karty płatniczej. Ma to rzekomo służyć "weryfikacji tożsamości" albo opłaceniu kosztów przesyłki. "Prowadzi to do aktywacji płatnej subskrypcji, która cyklicznie obciąża konto użytkownika, często na wysokie sumy. Oczywiście, wymarzonej walizki nigdy nie otrzymamy" - wyjaśnia firma.