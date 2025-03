Zapowiedź Trumpa ciągnie giełdę w dół. "Wstrząsy w handlu światowym"

Donald Trump zapowiada cła na samochody

Komentarze analityków

- Nałożenie ceł nie doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy ani wyższych płac. Będzie to prowadzić z kolei do spowolnienia w sprzedaży, wyższych kosztów kredytu i potencjalnych zwolnień grupowych, czyli dokładnie tego, czego krucha gospodarka nie potrzebuje. Cła nie sprowadzą producentów samochodów do USA. Spowodują wzrost cen, pogorszenie relacji i odwrócenie globalnej pozycji Ameryki - powiedział Nigel Green, dyrektor generalny globalnej firmy doradztwa finansowego deVere Group.