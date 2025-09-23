Spadki na Wall Street. Szef Fed powtórzył obawy

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Inwestorzy realizowali zyski na akcjach Nvidii po ich mocnym wzroście dzień wcześniej, a prezes Fed Jerome Powell sugeruje, że akcje na amerykańskich giełdach mogą być przewartościowane.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,19 proc. i wyniósł 46.292,78 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,55 proc. i wyniósł 6.656,92 pkt. Tym samym indeks przerwał serię trzech wzrostowych dni z rzędu. Nasdaq Composite zniżkował o 0,95 proc. do 22.573,47 pkt.

Porozumienie Nvidii z OpenAI

Akcje Nvidii spadły prawie 2 proc. po osiągnięciu rekordowego poziomu w handlu śródsesyjnym w czasie poprzedniej sesji. Lider w branży układów scalonych AI porozumiał się z OpenAI, aby zainwestować do 100 miliardów dolarów i dostarczyć tej firmie układy scalone do centrów danych.

- Nie będzie przesadą stwierdzenie, że na Nvidii, kluczowym dostawcy dóbr inwestycyjnych w sektorze sztucznej inteligencji, opiera się obecnie ciężar dalszego wzrostu gospodarczego w USA - powiedział George Saravelos, globalny szef badań rynku walutowego w Deutsche Bank.

- Chociaż początkowa reakcja na inwestycję Nvidii w OpenAI była pozytywna, inwestorzy szybko zdali sobie sprawę, że Nvidia może być jedyną opcją dla OpenAI na pozyskanie potrzebnego kapitału, inwestorem ostatniej szansy. OpenAI przesadziło, podejmując zobowiązania znacznie przekraczające jego możliwości, a Nvidia mogła być jedynym inwestorem kapitałowym, który zechciał pomóc - powiedział Gil Luria, szef badań technologicznych w DA Davidson.

Akcje Boeinga zyskały po zdobyciu zamówienia od Uzbekistan Airways o wartości ponad 8 miliardów dolarów, podczas gdy trwają rozmowy na temat potencjalnego zamówienia z Chin.

Wypowiedź szefa Fed

We wtorek przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell powtórzył obawy dotyczące wyceny, zauważając, że "akcje są dość wysoko wyceniane".

Fed ma przed sobą trudne zadanie, próbując zrównoważyć ryzyka zarówno dla perspektyw inflacji, jak i rynku pracy - ocenił Powell podczas przemówienia w Greater Providence Chamber of Commerce w Warwick, Rhode Island.

- Krótkoterminowe ryzyko dla perspektyw inflacji jest wzrostowe, a ryzyko dla perspektyw rynku pracy zatrudnienia spadkowe. To trudna sytuacja. Dwustronne ryzyko oznacza, że nie ma ścieżki wolnej od ryzyka. Jeśli złagodzimy politykę monetarną zbyt agresywnie, możemy pozostawić niedokończoną walkę z inflacją i później potrzebować zmiany kursu, aby w pełni przywrócić ją do 2-proc. celu - powiedział Powell.

Dodał, że jeśli Fed utrzyma restrykcyjną politykę monetarną zbyt długo, rynek pracy może niepotrzebnie osłabnąć. - Kiedy nasze cele są w tak dużym napięciu, działania wymagają od nas zrównoważenia obu stron naszego podwójnego mandatu - powiedział Powell.

- Wzrost ryzyka spadku zatrudnienia zmienił bilans ryzyka dla osiągnięcia naszych celów. Dlatego na naszym ostatnim spotkaniu uznaliśmy za stosowne podjęcie kolejnego kroku w kierunku bardziej neutralnego stanowiska w polityce monetarnej, obniżając docelowy przedział stopy funduszy federalnych o 25 pb. do 4,00–4,25 proc. To stanowisko, które nadal uważam za umiarkowanie restrykcyjne, daje nam dobrą pozycję do reagowania na potencjalne zmiany w gospodarce - dodał.

Raphael Bostic z Rezerwy Federalnej w Atlancie powiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla "Wall Street Journal", że waha się przed poparciem kolejnej obniżki stóp proc. w przyszłym miesiącu, podczas gdy Alberto Musalem z Rezerwy Federalnej w St. Louis wskazywał, że widzi ograniczone możliwości dla dalszych obniżek stóp.

Tymczasem nominat Trumpa do Fedu, Stephen Miran, opowiada się za agresywnym obniżeniem stóp procentowych.

- Tak naprawdę nie mamy prostej ścieżki dla inflacji od szczytów z 2022 r., ponieważ doświadczyliśmy szoku związanego z cłami, które pojawiły się w zasadzie dokładnie wtedy, gdy można było się spodziewać, że CPI będzie zbliżać się do celu 2 proc. Obecnie wydaje się, że to rynek pracy USA jest bardziej narażony na ryzyka - powiedział Michael Reynolds, wiceprezes ds. strategii inwestycyjnej w Glenmede.

Analitycy wskazują, że nastroje na globalnych rynkach są ogólnie pozytywne, bowiem amerykańska gospodarka utrzymuje się na stabilnym poziomie za prezydentury Donalda Trumpa mimo wojny celnej, a sentyment poprawiła niedawna obniżka stóp procentowych przez Fed.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: Reuters, PAP