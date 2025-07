Euforia na warszawskiej giełdzie

Na Giełdzie Papierów Wartościowych wszystkie główne indeksy rosną. WIG-Banki jest na najwyższym poziomie w historii. "Wszystko wskazuje na to, że obecny rok na warszawskim parkiecie będzie należał do najbardziej zyskownych od wielu lat" - napisał w komentarzu Michał Stanek z Q Value.

Ok. godz. 11.40 WIG20 rośnie o 2,3 proc. do 2972,85 pkt., a WIG idzie w górę o 1,89 proc. do 108701,22 pkt. mWIG40 zwyżkuje o 1,1 proc. do 8103,23 pkt., a sWIG80 rośnie 0,08 proc. i wynosi 29114,09 pkt.