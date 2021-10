CD Projekt kupuje amerykańskie studio. Jest umowa

CD Projekt ogłosiło nabycie amerykańskiego studia The Molasses Flood. Spółka jest znana między innymi z gier survivalowych "The Flame in the Flood" oraz "Drake Hollow".

CD Projekt poinformowało w komunikacie, że powstałe w 2014 roku bostońskie studio prowadzone jest przez weteranów branży gier pracujących m.in. przy takich grach jak "Bioshock", "Halo", "Guitar Hero" i "Rock Band".

"Załoga The Molasses Flood to ambitny i doświadczony zespół, który stawia na jakość i posiada technologiczny know-how. Jestem przekonany, że wniosą do firmy dużo talentu, ambicji i determinacji" - stwierdził, cytowany w komunikacie, Adam Kiciński, prezes zarządu CD Projekt.

Amerykańska spółka ma blisko współpracować ze studiem CD Projekt RED, ale zachowa pełną autonomię. Studio będzie pracować nad swoim własnym projektem opartym o jedno z IP CD Projekt. Więcej szczegółów mamy poznać w przyszłości.

"Współpraca z CD Projekt to dla nas możliwość dotarcia do graczy na całym świecie i jednocześnie okazja do współpracy ze studiem i markami, które kochamy. Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że możemy kontynuować naszą misję tworzenia gier wraz z CD Projekt" - powiedział Forrest Dowling, Studio Head z The Molasses Flood.

CD Projekt kupuje The Molasses Flood

CD Projekt zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą kupna 60 proc. The Molasses Flood. Nabycie nastąpi przez podmiot bezpośrednio zależny od CD Projekt, czyli spółkę CD Projekt Inc. z siedzibą w amerykańskim Venice.

Zawarta umowa inwestycyjna zawiera harmonogram transakcji prowadzącej do nabycia pozostałej części studia i włączenia osób w nim zatrudnionych w struktury grupy kapitałowej CD Projekt. Harmonograam nie został podany w komunikacie, podobnie jak cena tej transakcji.

"Wraz z zakończeniem procesu negocjacyjnego i podpisaniem umowy inwestycyjnej, zarząd spółki podjął czynności zmierzające do dokapitalizowania spółki CD Projekt Inc. w celu realizacji pierwszego etapu procesu nabycia The Molasses Flood" - podano w komunikacie CD Projekt.

CD Projekt poinformował niedawno o przesunięciu premiery wersji "Cyberpunka 2077" oraz "Wiedźmina 3: Dziki Gon" na nowe konsole na 2022 rok.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes