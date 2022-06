Gwałtowna przecena bitcoina. Jest najtańszy od grudnia 2020 roku

"Rosnące obawy przed recesją hamują apetyt na ryzykowne aktywa, co sprawia, że inwestorzy kryptowalutowi pozostają ostrożni w kupowaniu bitcoina na tak niskich poziomach" - napisał Edward Moya, starszy analityk rynku w Oanda.

- Teza, że bitcoin jest nowym złotem, w tej chwili upada, ponieważ złoto się bardzo dobrze czuje w kryzysie takim jak ten, a jednocześnie bitcoin nie jest dobrym miejscem do trzymania swoich pieniędzy. To jest też związane z bańką spekulacyjną na kryptowalutach, napchaną chciwością inwestorów, która się powtarza systematycznie, co 20 lat - przyznał znany inwestor.