Projekt zmian w zakazie handlu. "Dezorientacja klientów"

Przewidziana w poselskim projekcie możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca może doprowadzić do dezorientacji klientów, skomplikować organizację logistyki i doprowadzić do marnowania żywności - ocenia Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD). Zastrzeżenie organizacji budzi również miesięczne vacatio legis, który jest zbyt krótkie na dostosowanie grafików pracy i operacji logistycznych.

"Przewidziana w projekcie możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca doprowadzi naszym zdaniem do dezorientacji klientów, którzy nie będą pamiętać, która właściwie niedziela jest handlowa, a która nie jest handlowa. Takie rozwiązanie komplikuje też organizację logistyki i prowadzi do marnowania żywności. Ponadto projekt zmian w ustawie utrzymuje wszystkie obowiązujące obecnie wyjątki, co w opinii POHiD nie jest zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich formatów handlowych oraz prowadzi do nadużyć" - dodano.